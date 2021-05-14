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    • Teknoloji
    • 15.05.2021 06:48
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    • 15.05.2021 06:48
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    'in gezgin aracı Zhurong 'a iniş yaptı

    'in Zhurong gezgininin 'a iniş yaptığı duyuruldu. Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

    AA
    Zhurong'un Mars'a iniş yaptı!

    'in Zhurong gezgininin 'a iniş yaptığı duyuruldu.

    nden (CNSA) yapılan açıklamada, bu sabah Zhurong'dan telemetri sinyalinin alındığı ve gezginin başarılı şekilde Mars'a indiği bildirildi.

    Zhurong'un, daha önce belirlenen Mars'ın güneyindeki bir lav tabakasına iniş yaptığı açıklandı.

    ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a gezgin yollayan üçüncü ülke oldu.

    Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

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