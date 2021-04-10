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    • Teknoloji
    • 10.04.2021 23:59
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    • 11.04.2021 00:15
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    "Sizce bu ne olabilir?" diye sordu... Bakan Varank, "" diyerek yanıtladı

    'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ise paylaşımı alıntılayarak "Yine yangınlar, yine ben..." sözlerini kullandı.

    Yine yangınlar yine ben

    'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumu 'nın () sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

    "SİZCE BU NE OLABİLİR?"

    TUA'dan yapılan paylaşımda bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

    "YİNE YANGINLAR YİNE BEN..."

    Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı "Yine yangınlar, yine ben..." ifadesini kullandı.

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    Haberler Teknoloji Türkiye Uzay Ajansı "Sizce bu ne olabilir?" diye sordu... Bakan Varank, "Yine yangınlar yine ben" diyerek yanıtladı