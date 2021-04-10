Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumu Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"SİZCE BU NE OLABİLİR?"

TUA'dan yapılan paylaşımda Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

"YİNE YANGINLAR YİNE BEN..."

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Yine yangınlar, yine ben..." ifadesini kullandı.

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