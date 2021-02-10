"DİYALOĞUMUZ YENİ BİR SEVİYEYE ÇIKACAK"

Daha sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla yabancı ülkelerden geri dönüşler aldıklarını, Rusya dahil birçok ülke ile bu hususta görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Roscosmos'un basın ofisinden Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkinse Sputnik haber ajansına şu açıklama yapıldı:

"Ülkelerimiz hâlihazırda uzay sektöründe güçlü iş temasları kurmuş durumda. Eskiden beri belirli uzay projelerinin gerçekleştirilmesi üstüne görüşmeler yapmaktayız. Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının kurulması ile diyaloğumuz yeni bir seviyeye taşınacaktır. Şu anda hükümetlerarası bir çerçeve anlaşmanın hazırlanması üstünden çalışmaktayız. Söz konusu anlaşma, ülkelerimizin uzay alanındaki işbirliğinin başarılı bir biçimde geliştirilmesinin temelini oluşturacaktır."