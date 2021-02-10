Türkiye'nin uzay misyonu programının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından uluslararası uzay girişimlerinden Türkiye'ye iş birliği teklifleri geliyor.
RUSYA'DAN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ
Roscosmos'un basın ofisinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, "Türk meslektaşlarımız ile daha yakın bir biçimde çalışma olasılıkları bizi her zaman mutlu eder. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Teklif beklediğimiz söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir" denildi.
Roscosmos'un söz konusu açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında seçilecek bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini söylemesini izliyor.