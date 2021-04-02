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    • Teknoloji
    • 02.04.2021 15:35
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    • 02.04.2021 15:35
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    Son dakika: 'dan sosyal medya platformu 'a

    Son dakika haberine göre 'nın başkenti 'da bir , yasaklanan içeriklere üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne vararak 3,2 milyon ruble kesti.

    Twitter'a para cezası

    Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) aleyhine açtığı dava, başkent 'da bulunan Taganskiy si'nde görüldü.

    Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter'a 3,2 milyon ruble verdi.

    Roskomnadzor, 10 Mart'ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter'ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

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    Haberler Teknoloji Son dakika: Rusya'dan sosyal medya platformu Twitter'a para cezası