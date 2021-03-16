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    • Dünya
    • 16.03.2021 15:05
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    • 16.03.2021 15:20
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    'dan 'a son uyarı! Bir ay sonra kısıtlanacak

    Son dakika haberine göre Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi 'ın yasaklı içerikleri kaldırmaması durumunda bir ay sonra erişime tamamen kısıtlanacağı konusunda açıklama yaptı.

    Rusya'dan Twitter'a son uyarı! Bir ay sonra kısıtlanacak

    Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rus basınına yaptığı açıklamada, yasaklı içeriklerin kaldırılmaması durumunda 'ın 'daki faaliyetlerinin bir ay sonra engelleneceğini belirtti.

    TWİTTER'IN ÇOCUK İSTİSMARI VE İNTİHAR PAYLAŞIMLARINI KALDIRMAMASIYLA BAŞLAYAN KRİZ
    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) geçen hafta Twitter yönetimine Rus vatandaşlarını korumak ve sosyal medya ağını Rusya'daki mevzuata uymaya zorlamak amacıyla yavaşlatma uygulandığına dair mektup gönderdiği belirtilmişti.

    Söz konusu açıklama, Twitter'ın intihar, çocuk pornosu ve uyuşturucu kullanımı içeren paylaşımları kaldırma yönünde harekete geçmemesi üzerine yapılmıştı.

    PUTIN SOSYAL MEDYA DEVLERİNİ UYARMIŞTI
    Son dönemde küresel gündemde daha fazla tartışılan teknoloji şirketlerine dair değerlendirmelerde de bulunan Putin, "Hizmete dayalı başarılı bir şirket ile büyük verileri toplayarak toplumu kendi takdirine göre kaba bir şekilde yönetmeye çalışan, meşru demokratik kurumların yerini alan bir şirket arasındaki çizgi nerededir?" ifadesini kullandı.

    "TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DEVLETLE REKABET EDİYORLAR"
    Söz konusu şirketlerin yaklaşımına ilişkin son örneğin ABD'de yaşandığını savunan Putin, şunları kaydetti: "Teknoloji devi, ağırlıklı olarak dijital alandaki şirketler, toplum içerisinde giderek daha önemli rol oynamaya başladı. ABD'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar."

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    Haberler Dünya Rusya'dan Twitter'a son uyarı! Bir ay sonra kısıtlanacak