Aldığı kararlarda siyasi tavır takınan Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını kapattı.

Facebook'a göre Maduro, koronavirüse karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.