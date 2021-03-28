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    • Teknoloji
    • 28.03.2021 23:43
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    • 28.03.2021 23:59
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    'dan 'a tepki: izm

    , Nicolas 'nun hesabını "koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" iddiasıyla kapattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Maduro yapılanın dijital totaritarizm olduğunu belirterek "Bizi susturamazlar" dedi.

    Maduro'dan Facebook'a tepki

    Aldığı kararlarda siyasi tavır takınan Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını kapattı.

    Facebook'a göre Maduro, koronavirüse karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

    30 GÜNLÜĞÜNE DONDURULDU
    Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

    MADURO'DAN TEPKİ
    Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maduro, Facebook'a tepki gösterdi.

        "DİJİTAL TOTALİTARİZM"
        Yapılanı "Dijital Totalitarizm" olarak niteleyen Maduro "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık Kovid-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" ifadelerini kullandı.

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