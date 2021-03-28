Aldığı kararlarda siyasi tavır takınan Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını kapattı.
Facebook'a göre Maduro, koronavirüse karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.
30 GÜNLÜĞÜNE DONDURULDU
Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.
MADURO'DAN TEPKİ
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maduro, Facebook'a tepki gösterdi.