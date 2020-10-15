



BİDEN'IN SKANDALLARI İFŞA OLDU

İlk kez ortaya çıkan yazışmalarda o dönemde Başkan Yardımcısı olarak görev alan Joe Biden'ın Ukrayna'daki soruşturmayı yürüten başsavcıyı kovmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı ortaya çıktı. Yazışmalarda Biden'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve dönemin Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'a, başsavcı Viktor Şokin'in görevden alınması için baskı yaptığı belirtildi.

New York Post'un bu haberi ülke gündemine bomba gibi düşerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD basını, sosyal medya devleri Facebook ve Twitter'ın New York Post'un bu haberini paylaşmaya kısıtlama getirdiğini yazdı.