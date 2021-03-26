ABD Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi, teknoloji dünyasının dev şirketleri Google, Twitter ve Facebook'u mercek altına aldı.
Platformların kurucuları ve CEO'ları olan Mark Zuckerberg, Jack Dorsey ve Sundar Pichai'nin, özellikle pandemi ve seçim döneminde var olan yanlış bilgilendirmeler hakkında ifadesi alındı.
Hürriyet'in haberine göre Kongre tarafından Perşembe günü görüşmeye çağrılan isimlerin ifadelerinde oldukça ilginç ifadeler yer aldı.
ZUCKERBERG, TRUMP'I SUÇLADI
2016 seçimleri ile birlikte gündemden düşmeyen Facebook'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg, 6 ocak 2021'de yaşana kongre basıkını hakkında konuştu.
Zuckerberg bu olayda Facebook'un etkisi olduğu iddialarını reddetti, sorumluluğun eski Başkan Donald Trump ve göstericilerde olduğunu belirtti.
"SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Zuckerberg, ""Eski başkan sözlerinden dolayı, yasaları çiğneyenlerin ise eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Zuckerberg ayrıca saldırganların tespit edilmesi için yetkililer ile birlikte çalıştıkalrı belirtti ve gerek görülen paylaşımları hızlıca platformdan kaldırdıklarının altını çizdi.