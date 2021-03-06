Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 06.03.2021 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2021 11:05
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Perseverance keşif aracının 'taki ilk test sürüşü 33 dakika sürdü

    Son dakika haberine göre, tarafından 'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance keşif aracı, 'de ilk test sürüşünü 33 dakikada 6.5 metre yol katederek başarıyla gerçekleştirdi.

    DHA
    NASA'dan Mars açıklaması: Bu daha başlangıç!

    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance'ın ilk test sürüşünde 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol katettiğini duyurdu.

    Perseverance, 4 metrelik mesafeye yol aldı. Daha sonra 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri hareket etti. Aynı zamanda Perseverance adlı keşif aracı lastik izleri de bıraktı.

    İlk test sürüşü ise, NASA's Perseverance Mars Rover'ın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadelerine yer verildi.

    "İLK DENEMEYE RAĞMEN İNANILMAZ İYİ GEÇTİ"
    İlk test sürüşü hakkında açıklamalarda bulunan NASA mühendislerinden Anais Zarifian "Bu bizim ilk denememizdi. İlk denemeye rağmen test sürüşü inanılmaz derecede iyi geçti.

        Gerçekten de ekibimiz için çok büyük kilometre taşı. Daha uzun sürüşler yapacağız, bu henüz başlangıç. Daha iyi olmak için tüm gayretimizi vereceğiz" diye konuştu. Öte yandan, 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de inmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Teknoloji SON DAKİKA: Perseverance keşif aracının Mars'taki ilk test sürüşü 33 dakika sürdü
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ