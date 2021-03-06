Gerçekten de ekibimiz için çok büyük kilometre taşı. Daha uzun sürüşler yapacağız, bu henüz başlangıç. Daha iyi olmak için tüm gayretimizi vereceğiz" diye konuştu. Öte yandan, 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de inmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN