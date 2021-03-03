NASA'nın Perseverance isimli uzay aracı geçtiğimiz ay Mars'a iniş yaptı. Kızıl gezegende arkeolojik araştırma yapacak araçta, Türk imzası vardı. Türk bilim insanı Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe, önce Curiosity'nin ardından Perseverance yani Azim'in Mars'a iniş algoritmasını hazırladı.

NASA, Azim'in Mars'a inişinde oluşan kratere, yani Mars'ta insan eliyle oluşturulan ilk kratere 'Behçet' ismini vermek için kolları sıvadı. Prof. Dr. Açıkmeşe, "Nereye düşeceğini bilmiyordum ama sonuçta ona sebep olan algoritmayı ben yazdım. Çalışma arkadaşlarımın böyle bir isteği var" ifadesini kullandı.

İNSANLIĞA HAYAT ARIYOR



Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe, Azim'in Mars'ta hayat arayacağını söyledi. "Aracın indiği bölgede 3 milyar yıl önce su olduğu düşünülüyor. Mars'ın havası ve toprağını anlarsak ileride insanlar gittiğinde faydalı olacak" dedi.