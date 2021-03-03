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    'nın isimli uzay aracının arkasında Prof. Dr. var

    'nın isimli uzay aracı geçtiğimiz ay 'a iniş yaptı. Kızıl gezegende arkeolojik araştırma yapacak araçta, Türk imzası vardı. Türk bilim insanı Prof. Dr. , önce 'nin ardından Perseverance yani Azim'in Mars'a iniş algoritmasını hazırladı.

    Behçet'in Azimi

    NASA'nın isimli uzay aracı geçtiğimiz ay 'a iniş yaptı. Kızıl gezegende arkeolojik araştırma yapacak araçta, Türk imzası vardı. Türk bilim insanı Prof. Dr. , önce 'nin ardından Perseverance yani Azim'in Mars'a iniş algoritmasını hazırladı.

    NASA, Azim'in Mars'a inişinde oluşan kratere, yani Mars'ta insan eliyle oluşturulan ilk kratere 'Behçet' ismini vermek için kolları sıvadı. Prof. Dr. Açıkmeşe, "Nereye düşeceğini bilmiyordum ama sonuçta ona sebep olan algoritmayı ben yazdım. Çalışma arkadaşlarımın böyle bir isteği var" ifadesini kullandı.

    İNSANLIĞA HAYAT ARIYOR


    Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe, Azim'in Mars'ta hayat arayacağını söyledi. "Aracın indiği bölgede 3 milyar yıl önce su olduğu düşünülüyor. Mars'ın havası ve toprağını anlarsak ileride insanlar gittiğinde faydalı olacak" dedi.

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    Haberler Güncel NASA'nın Perseverance isimli uzay aracının arkasında Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe var