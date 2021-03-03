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    • Teknoloji
    • 03.03.2021 19:14
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    • 03.03.2021 19:30
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    'dan dikkat çeken karar! 'dan resmen kaldırılacak...

    Son dakika teknoloji haberleri... Teknoloji devi dikkat çeken bir karar aldı. Google gelecek yıldan itibaren internet tarayıcısında bulunan mevcut web sayfası trafiğini izleme teknolojisini kaldıracağını açıkladı.

    AA
    Google'dan dikkat çeken karar

    ABD'li teknoloji şirketi Google gelecek yıldan itibaren Chrome internet tarayıcısında bulunan mevcut web sayfası trafiğini izleme teknolojisini kaldıracağını açıkladı.

    BAŞKA TEKNOLOJİLER DE KULLANILMAYACAK
    Şirketin bloğunda yapılan açıklamada, Google'ın artık çerezleri değiştirmek için başka teknolojiler kullanmayacağı veya Chrome'un içinde bu verilere erişmesine izin verecek özellikler oluşturmayacağı vaadinde bulunuldu.

    "GİZLİLİĞİ KORUMAK..."
    Açıklamada, "İnterneti herkes için açık ve erişilebilir tutmak ve gizliliği korumak için hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor. Bu da yalnızca üçüncü taraf çerezlerin değil, aynı zamanda internet sayfalarında gezinirken bireyleri izlemek için kullanılan herhangi bir teknolojinin de sona erdirilmesi anlamına gelir." ifadeleri paylaşıldı.

        Google, ABD ve Avrupa'da artan veri gizliliği standartlarını karşılamak için 2020 yılı başında çevrim içi reklamları etkinleştiren üçüncü taraf çerezlerinden kurtulacağını açıklamıştı.

        Bireysel gizliliği savunan aktivistler, Google da dahil olmak üzere teknoloji şirketlerini, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilmek için web sitelerindeki tarama kayıtlarını toplamak için çerezleri kullanmak ve ilgi alanlarına ilişkin profiller geliştirmekle eleştiriyordu.

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