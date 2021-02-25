Android ve iOS cihazlarda kayıp telefon bulma işlemi nasıl yapılır? iPhone’umu bul…

Android ve iOS cihazlarda kayıp telefon bulma işlemi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Telefonun kaybolması hem de maddi olarak sıkıntı yaratırken hem de artık hep depolanan içerisindeki önemli bilgilerin de yok olmasına neden olduğu için can sıkıntısı yaratıyor. Peki iPhone'umu bul nasıl kullanılır, Android ve iOS işletim sistemli telefona sahip olanlar kaybolan telefonunu nasıl bulabilir? İşte detaylar…
ANDROID VE IOS CIHAZLARDA KAYIP TELEFON BULMA IŞLEMI NASIL YAPILIR?
İOS işletim sistemli iPhone cihazlarınızı veya Android işletim sistemli Samsung, Xiaomi gibi diğer akıllı telefonlarınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. 'telefonum nerede?' sorusunu sorduğunuz an, cevabı başka bir cihazdan veya bilgisayarınızdan öğrenebilirsiniz. 'telefonum nerede?' sorusunun cevabı için cihazlarınızın telefonum nerede uygulaması üzerinden kayıp telefon bulma yöntemlerini açıkladık.
iPhone'umu bul
Kayıp veya çalıntı iPhone cihazınızı bulmak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır. Kayıp veya çalınan iPhone'unuzu başka bir iPhone, iPad'de ya da iCloud web sitesi üzerinden bulabilirsiniz.
Başka iPhone ya da iPad üzerinden:
Ana ekranda bulunan "iPhone'umu Bul" uygulamasını açın.
iCloud ID bilgilerinizle giriş yapın.
Çıkan cihazlar arasından kendinizinkini seçin.
İşlemler menüsünü açın.
Bu yöntemle cihazınızın yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, haritada nerede olduğunu görebilir, cihazdaki tüm bilgileri silebilir veya cihaz ekranında görünmesi için bir telefon numarası yazabilirsiniz.
iCloud internet sitesi üzerinden:
iCloud internet sitesini açın.
iCloud ID bilgilerinizle giriş yapın.
"iPhone Bul" seçeneğine tıklayın.
"Tüm Cihazlar" menüsünü açın.
Çıkan cihazlar arasından kendinizinkini seçin.
Bu yöntemle cihazınızın yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, haritada nerede olduğunu görebilir, cihazdaki tüm bilgileri silebilir veya cihaz ekranında görünmesi için bir telefon numarası yazabilirsiniz.