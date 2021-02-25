Android ve iOS cihazlarda kayıp telefon bulma işlemi nasıl yapılır? iPhone’umu bul…

ANDROID VE IOS CIHAZLARDA KAYIP TELEFON BULMA IŞLEMI NASIL YAPILIR?

İOS işletim sistemli iPhone cihazlarınızı veya Android işletim sistemli Samsung, Xiaomi gibi diğer akıllı telefonlarınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. 'telefonum nerede?' sorusunu sorduğunuz an, cevabı başka bir cihazdan veya bilgisayarınızdan öğrenebilirsiniz. 'telefonum nerede?' sorusunun cevabı için cihazlarınızın telefonum nerede uygulaması üzerinden kayıp telefon bulma yöntemlerini açıkladık.

iPhone'umu bul

Kayıp veya çalıntı iPhone cihazınızı bulmak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır. Kayıp veya çalınan iPhone'unuzu başka bir iPhone, iPad'de ya da iCloud web sitesi üzerinden bulabilirsiniz.

Başka iPhone ya da iPad üzerinden: