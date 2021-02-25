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    • Teknoloji
    • 25.02.2021 09:39
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    • 25.02.2021 09:39
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    ? iPhone’umu bul…

    Gündemde birçok kişi ? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kaybolan telefonu da bulmak mümkün olabiliyor, bunun için bazı ayarlamaları ise önceden yapmak gerekiyor. Peki milyonlarca kişinin kullandığı Apple markasının kaybolan iPhone nasıl bulunur? Hangi yöntemler kullanılır? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Android ve iOS cihazlarda kayıp telefon bulma işlemi nasıl yapılır? iPhone’umu bul…

    Android ve iOS cihazlarda kayıp telefon bulma işlemi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Telefonun kaybolması hem de maddi olarak sıkıntı yaratırken hem de artık hep depolanan içerisindeki önemli bilgilerin de yok olmasına neden olduğu için can sıkıntısı yaratıyor. Peki iPhone'umu bul nasıl kullanılır, Android ve iOS işletim sistemli telefona sahip olanlar kaybolan telefonunu nasıl bulabilir? İşte detaylar…

    ANDROID VE IOS CIHAZLARDA KAYIP TELEFON BULMA IŞLEMI NASIL YAPILIR?

    İOS işletim sistemli iPhone cihazlarınızı veya Android işletim sistemli Samsung, Xiaomi gibi diğer akıllı telefonlarınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. 'telefonum nerede?' sorusunu sorduğunuz an, cevabı başka bir cihazdan veya bilgisayarınızdan öğrenebilirsiniz. 'telefonum nerede?' sorusunun cevabı için cihazlarınızın telefonum nerede uygulaması üzerinden kayıp telefon bulma yöntemlerini açıkladık.

    iPhone'umu bul

    Kayıp veya çalıntı iPhone cihazınızı bulmak için kullanabileceğiniz iki yöntem vardır. Kayıp veya çalınan iPhone'unuzu başka bir iPhone, iPad'de ya da iCloud web sitesi üzerinden bulabilirsiniz.

    Başka iPhone ya da iPad üzerinden:

    Ana ekranda bulunan "iPhone'umu Bul" uygulamasını açın.
    iCloud ID bilgilerinizle giriş yapın.
    Çıkan cihazlar arasından kendinizinkini seçin.
    İşlemler menüsünü açın.
    Bu yöntemle cihazınızın yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, haritada nerede olduğunu görebilir, cihazdaki tüm bilgileri silebilir veya cihaz ekranında görünmesi için bir telefon numarası yazabilirsiniz.

    iCloud internet sitesi üzerinden:

    iCloud internet sitesini açın.
    iCloud ID bilgilerinizle giriş yapın.
    "iPhone Bul" seçeneğine tıklayın.
    "Tüm Cihazlar" menüsünü açın.
    Çıkan cihazlar arasından kendinizinkini seçin.
    Bu yöntemle cihazınızın yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, haritada nerede olduğunu görebilir, cihazdaki tüm bilgileri silebilir veya cihaz ekranında görünmesi için bir telefon numarası yazabilirsiniz.

        Bu iki yöntemi de kullanırken şunlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

        Iphone'unuzdaki ayarlar menüsünden 'iPhone'umu bul' özelliğini aktif hale getirmelisiniz.
        iCloud giriş bilgilerinizİ mutlaka unutmamalısınız.
        Samsung telefonumu bul nasıl kullanılır?

        Samsung Find My Mobile internet sitesini açın.
        Samsung ID bilgilerinizle giriş yapın.
        Çıkan cihazlar arasından kendinizinkini seçin.
        Bu yöntemle cihazınızın haritada nerede olduğunu görebilir, yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, ekranınızı kilitleyebilir, verilerinizi yedekleyebilir ya da tamamen silebilirsiniz.

        Kapalı telefonun yerini bulma için Samsung Find My Mobile özelliğini kullanırken şunlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

        Ayarlar menüsünden Find My Mobile özelliğini aktif hale getirmelisiniz.
        Find My Mobile hizmetini kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olmasına dikkat etmelisiniz.
        Android telefonumu bul nasıl kullanılır?

        Google Cihazımı Bul internet sitesini açın.
        Google Account'a girerek Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.
        Sol tarafta çıkan cihazlar arasından kendinizinkini seçin.
        Bu yöntemle cihazınızın haritada nerede olduğunu görebilir, yükselen bir sesle çalmasını sağlayabilir, verilerinizi silebilir, kilitli ekranında görünecek bir telefon numarası ekleyebilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

        Çalıntı telefon bulma için bu yöntemi denerken şunlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

        Ayarlar menüsünden Google Cihazımı Bul özelliğini aktif hale getirmelisiniz.
        Konum servisini açık bırakmalısınız.
        Google Cihazımı Bul hizmetini kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olmasına dikkat etmelisiniz.
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