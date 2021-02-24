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    • Teknoloji
    • 24.02.2021 10:55
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    • 24.02.2021 10:55
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    SON DAKİKA: 'in keşif aracı "Tienvın-1" 'ın etrafında seyrettiği yörüngesini düzeltti: Tarih belli oldu

    Son dakika haberi! ’in keşif aracı "Tienvın-1", 'e iniş öncesi konumunu ayarlamak için yörüngesini düzeltti. Tienvın-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

    AA
    Çin keşif aracının Mars'a ineceği tarih belli oldu

    Xinhua ajansının haberine göre Tienvın-1, 'e iniş öncesinde yaklaşık 3 ay kalacağı konumunu belirlemek i yörünge düzeltmesi yaptı.

    Yeni yörüngedeki bir turunu 2 gününde (49 saat 14 dakika) tamamlayacak Tienvın-1, bu süre boyunca Kızıl Gezegen'in topoğrafyasını inceleyecek, yüzey haritasını çıkaracak ve önceden belirlenen iniş alanı için bilgi toplayacak.


    KEŞİF ARACININ MAYIS VEYA HAZİRAN AYINDA MARS'A İNMESİ BEKLENİYOR
    Dünyadan 23 Temmuz 2020'de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

    Tienvın-1, 10 Şubat'ta Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

    "Yörünge modülü", "Mars'a iniş modülü" ve "yüzey aracı" bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

    Tienvın-1'in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen'e inmesi bekleniyor.

    Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

    Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

    Ülkenin en son Ay'a gönderdiği "Çang'ı-5" Dünyanın uydusundan örnekler toplayarak 17 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü. Çin, bu keşif görevini başarıyla tamamlayıp Ay'dan örnekler toplayan üçüncü ülke olmuştu.

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    Haberler Teknoloji SON DAKİKA: Çin'in keşif aracı "Tienvın-1" Mars'ın etrafında seyrettiği yörüngesini düzeltti: Tarih belli oldu