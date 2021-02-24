SON DAKİKA: NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü

GİZLİ MESAJ PARAŞÜTTE SAKLI

Kod, Devon'da hazırlanmış özel bir malzemeden yapılan paraşütün astarına yazıldı ve Perseverance, 18 Şubat'ta Mars'a konuşlandırılıncaya kadar gizli tutuldu. NASA'daki bir çekirdek grup dışında hiç kimse, NASA yeni görüntüleri ve paraşütün iç kısmı da dahil olmak üzere Perseverance'ın inişini gösteren bir video paylaştığında bile mesajın ne olduğunu bilmiyordu.