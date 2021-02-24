SON DAKİKA: NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü
Son dakika haberi: NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin) uzay aracı Perseverance geçtiğimiz hafta Mars'a iniş yaptı. Şimdiye kadar 23 bin fotoğraf çeken Perseverance'ın inişinde, gizli bir mesaj olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre, NASA'nın dünyayı şaşkına çeviren mesajı altı saatte çözüldü. İşte dünyanın kilitlendiği o mesaj...
24.02.2021 08:53
- Son Güncelleme: 24.02.2021 08:53
GİZLİ MESAJ PARAŞÜTTE SAKLI
Kod, Devon'da hazırlanmış özel bir malzemeden yapılan paraşütün astarına yazıldı ve Perseverance, 18 Şubat'ta Mars'a konuşlandırılıncaya kadar gizli tutuldu. NASA'daki bir çekirdek grup dışında hiç kimse, NASA yeni görüntüleri ve paraşütün iç kısmı da dahil olmak üzere Perseverance'ın inişini gösteren bir video paylaştığında bile mesajın ne olduğunu bilmiyordu.