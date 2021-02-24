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SON DAKİKA: NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü

Son dakika haberi: NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin) uzay aracı Perseverance geçtiğimiz hafta Mars'a iniş yaptı. Şimdiye kadar 23 bin fotoğraf çeken Perseverance'ın inişinde, gizli bir mesaj olduğu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre, NASA'nın dünyayı şaşkına çeviren mesajı altı saatte çözüldü. İşte dünyanın kilitlendiği o mesaj...

24.02.2021 08:53 - Son Güncelleme: 24.02.2021 08:53
SON DAKİKA: NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü

NASA'nın Kızıl Gezegen'deki gözü olan keşif aracı Perseverance, geçen hafta Mars'a iniş yaptı. Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt arayacak olan uzay aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğun ardından, Kızıl Gezegen'e sorunsuz bir şekilde indi.

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SON DAKİKA: NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin, ismi Türkçede Azim anlamına gelen uzay aracı Perseverance, "Mars 2020" misyonu kapsamında 20 kamera ve mini helikopteriyle Kızıl Gezegen'e iniş yaptığından beri, dünya gündemi de uzaya odaklanmış durumda.

SON DAKİKA: NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü

Perseverance'ın iniş görüntülerini önceki gün paylaşan NASA'nın, keşif aracına görünenden çok daha fazla mesaj gizlemiş olduğu ortaya çıktı. Gizli mesaj, Perseverance'ın tuhaf tasarımlı ve kırmızı-beyaz renklerden oluşan paraşütünde gizli.

SON DAKİKA: NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü

GİZLİ MESAJ PARAŞÜTTE SAKLI
Kod, Devon'da hazırlanmış özel bir malzemeden yapılan paraşütün astarına yazıldı ve Perseverance, 18 Şubat'ta Mars'a konuşlandırılıncaya kadar gizli tutuldu. NASA'daki bir çekirdek grup dışında hiç kimse, NASA yeni görüntüleri ve paraşütün iç kısmı da dahil olmak üzere Perseverance'ın inişini gösteren bir video paylaştığında bile mesajın ne olduğunu bilmiyordu.

SON DAKİKA: NASA'nın Mars'a inen aracın paraşütünde ne yazıyor? O gizem çözüldü

Dikkatli internet kullanıcıları, beyaz ve kırmızı çizgilerin ikili kodun bir ve sıfırlarını temsil ettiğini fark ettiler. NASA'nın Mars'taki yeni keşif aracı Perseverance'ın gizli mesajına dair araştırmalar işte böylece başlamış oldu.