Mesaj gönderme veya okuma özelliği devre dışı kalacak ancak aramama ve bildirimler gelmeyi sürdürecek. Bu yavaş geçiş sürecinde de Whatsapp, kullanıcılarını özel bilgilerinin paylaşılmayacağı konusunda bilgiler vererek onları sözleşmeyi kabul etmeleri için ikna etmeye çalışacak. Eğer yine de sözleşmeyi kabul etmezseniz artık arama ve bildirim özellikleri de kullanılamaz hale gelecek. Böylelikle Whatsapp üzerinden kullanabileceğiniz bir özellik kalmamış olacak. Askıya alınmış olan hesabınız da 120 günün ardından kalıcı olarak silinmiş olacak.