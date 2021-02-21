Gizlilik sözleşmesi nedeniyle Türkiye ve diğer birçok ülkede ağır eleştiriler alan ve kullanıcı kayıpları yaşayan Whatsapp geri adım atmama konusunda ısrarlı. Whatsapp, 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını açıkladı. Donanımhaber'de yer alan habere göre, yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddedenlerin birkaç hafta boyunca arama ve bildirimleri almaya devam edeceği, fakat uygulamadan mesaj gönderme ve okuma yapamayacağı belirtildi.
Ondan sonraki süreçte ise ne olacağı henüz belli değil. Fakat Whatsapp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silme politikası da bulunur. Bu kural, yeni poltiikaları kabul etmeyen kullanıcılar için de hayata geçirilebilir. Rakebet Kurulu tarafından Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatılmış, 4054 sayılı kanun kapsamında Facebook'a yaptırım uygulanabileceği, veri paylaşımı zorunluluğu sözleşmesini durdurması gerektiği kaydedilmişti.
Rekabet kurulunun WhatsApp kararına dair
Türkiye'de WhatsApp hakkında geçen ay soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada karar çıktı. Soruşturma kararına göre Facebook'un WhatsApp kullanıcılarına 08.02.2021 tarihinden sonra başka hizmetleri kullanmasına dair koşulların durdurulması ve koşulları kabul eden ya da kabul etmeyen bütün WhatsApp kullanıcılarının Facebook'un veri paylaşımını içeren sözleşmesine dair yeni koşulların durdurulduğu belirtilen tarihe kadar açıklaması şeklinde geçici tedbir kararı alındı.