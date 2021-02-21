Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 21.02.2021 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2021 14:25
    ABONE OL

    Sen neyin peşindesin! bilgileri paylaşacak mı? Whatsapp yeni gizlilik sözleşmesinde neler var?

    'ın gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs tarihine kadar kabul etmeyen kullanıcılar, bildirim almaya devam edecek fakat uygulamadan ileti okuyamayacak ve yollayamayacak. devi 'un elinde bulunan popüler anlık mesajlaşma platformu Whatsapp'ın zorunlu güncelleme kararının tepkileri devam ediyor. Dikte ettiği farklılık sonrasında milyonlarca kullanıcı kaybettiği belirtilen Whatsapp, geri adım atmama mevzusunda kararlı. Bu anlamda Rakebet Kurulu tarafından Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatılmış, 4054 sayılı kanun kapsamında Facebook'a yaptırım uygulanabileceği, veri paylaşımı zorunluluğu sözleşmesini durdurması gerektiği kaydedilmişti.

    takvim.com.tr
    Sen neyin peşindesin! Whatsapp bilgileri paylaşacak mı?

    Gizlilik sözleşmesi nedeniyle Türkiye ve diğer birçok ülkede ağır eleştiriler alan ve kullanıcı kayıpları yaşayan Whatsapp geri adım atmama konusunda ısrarlı. Whatsapp, 15 Mayıs'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını açıkladı. Donanımhaber'de yer alan habere göre, yeni şartları 15 Mayıs'tan sonra reddedenlerin birkaç hafta boyunca arama ve bildirimleri almaya devam edeceği, fakat uygulamadan mesaj gönderme ve okuma yapamayacağı belirtildi.

    Ondan sonraki süreçte ise ne olacağı henüz belli değil. Fakat Whatsapp'ın 120 gündür aktif olmayan hesapları silme politikası da bulunur. Bu kural, yeni poltiikaları kabul etmeyen kullanıcılar için de hayata geçirilebilir. Rakebet Kurulu tarafından Whatsapp ve Facebook hakkında soruşturma başlatılmış, 4054 sayılı kanun kapsamında Facebook'a yaptırım uygulanabileceği, veri paylaşımı zorunluluğu sözleşmesini durdurması gerektiği kaydedilmişti.

    Rekabet kurulunun WhatsApp kararına dair

    Türkiye'de WhatsApp hakkında geçen ay soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada karar çıktı. Soruşturma kararına göre Facebook'un WhatsApp kullanıcılarına 08.02.2021 tarihinden sonra başka hizmetleri kullanmasına dair koşulların durdurulması ve koşulları kabul eden ya da kabul etmeyen bütün WhatsApp kullanıcılarının Facebook'un veri paylaşımını içeren sözleşmesine dair yeni koşulların durdurulduğu belirtilen tarihe kadar açıklaması şeklinde geçici tedbir kararı alındı.


        Whatsapp tarafından gelen son açıklama aşağıdaki gibidir;

        15 Mayısı tarihine kadar sözleşme kullanıcı tarafından onaylanmaz ise hesabı direkt askıya alınmayacak lakin mesaj gönderemeyecek veya okuyamayacak. Mesaj gönderme ve okuma özellikleri sözleşmeyi kabul etmeyenler için devre dışı kalacak. 15 Mayıs itibari ile Whatsapp kullanıcılarından uygulamayı tam anlamı ile kullanabilmeleri için sözleşmeyi yavaşça kabul etmelerini talep edecek.

        Mesaj gönderme veya okuma özelliği devre dışı kalacak ancak aramama ve bildirimler gelmeyi sürdürecek. Bu yavaş geçiş sürecinde de Whatsapp, kullanıcılarını özel bilgilerinin paylaşılmayacağı konusunda bilgiler vererek onları sözleşmeyi kabul etmeleri için ikna etmeye çalışacak. Eğer yine de sözleşmeyi kabul etmezseniz artık arama ve bildirim özellikleri de kullanılamaz hale gelecek. Böylelikle Whatsapp üzerinden kullanabileceğiniz bir özellik kalmamış olacak. Askıya alınmış olan hesabınız da 120 günün ardından kalıcı olarak silinmiş olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Teknoloji Sen neyin peşindesin! Whatsapp bilgileri paylaşacak mı? Whatsapp yeni gizlilik sözleşmesinde neler var?