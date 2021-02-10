XIAOMI MI 10T LITE ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84'üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Adaptive Sync teknolojisi ile ekrandaki görüntüye göre değişken tazeleme hızı sunan telefon, 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz tazeleme oranlarına destek sunuyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük vadediyor.

XIAOMI MI 10T LITE TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Bir alışveriş sitesinde "Xiaomi Türkiye garantili" olarak satışa sunulan Xiaomi Mi 10T Lite; 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonuyla 3.899 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Cihazın mavi, altın ve gri şeklinde üç ayrı renk seçeneğine sahip olarak satılmaktadır.