Arama motorları üzerinden yeni telefon almak isteyen binlerce kişi Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 10T Lite 128 GB özellikleri neler? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi modellerine bir yenisini daha ekledi daha satışa sunulmadan önce de özellikleri merak ediliyordu. Ocak ayında ülkemizde de satışı başlayan Xiaomi Mi 10T Lite modelinin hem özelliklerinin neler olduğunu hem de fiyatını haberimizin içeriğinde derledik.
XIAOMI MI 10T LITE ÖZELLİKLERİ NELER?
Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84'üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Adaptive Sync teknolojisi ile ekrandaki görüntüye göre değişken tazeleme hızı sunan telefon, 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz tazeleme oranlarına destek sunuyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük vadediyor.
XIAOMI MI 10T LITE TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Bir alışveriş sitesinde "Xiaomi Türkiye garantili" olarak satışa sunulan Xiaomi Mi 10T Lite; 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonuyla 3.899 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Cihazın mavi, altın ve gri şeklinde üç ayrı renk seçeneğine sahip olarak satılmaktadır.
Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. NTSC renk gamının yüzde 84'üne sahip olan bu ekran, kullanıcılara 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunuyor. Adaptive Sync teknolojisi ile ekrandaki görüntüye göre değişken tazeleme hızı sunan telefon, 30Hz/48Hz/60Hz/90Hz/120Hz tazeleme oranlarına destek sunuyor. Telefonun ekranındaki delikte yer alan ön kamera ise tüketicilere 16 MP çözünürlük vadediyor.
Xiaomi Mi 10T Lite, Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden güç alıyor. 5G bağlantı desteğine sahip olan bu işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı sunuyor. 8 çekirdekli olan telefın harici hafıza desteğini 512 GB'a kadar izin veriyor. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunun 4.820 mAh kapasiteli bataryası ise 33 watt hızlı şarj desteği ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Yan tarafına monte edilen parmak izi okuyucu sensörüne sahip olan telefon, Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile birlikte geliyor.