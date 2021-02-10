Yıllardır 3 boyutlu yazıcılardan yiyecek basımı üzerine çalışan bilim insanları nihayet başarılı bir sonuca ulaştı. İsrail merkezli bir şirket olan Aleph Farms, kendi geliştirdiği bir 3B yazıcı ile hayvan hücresinden kemiksiz biftek üretti. Yetkililer üretilen bu bifteğin hem normal et gibi göründüğünü hem de lezzetinin de gerçeğe çok yakın olduğunu söylüyor.

Aleph Farms ve Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü'nde biyomedikal mühendisliği fakültesi tarafından ortaklaşa geliştirilen bu alternatif aynı zamanda aktif bir şekilde hayvanların katledilmesiyle oluşturulan et sektörüne yeni bir soluk getirmek istiyor.

DAHA ÖNCE DE İNCE KESİLMİŞ BİFTEK ÜRETİLMİŞTİ

3B biyo-baskı yöntemiyle geliştirilen biftek, özel olarak seçilen sığırların yanağından alınan bir örnek ile üretildi.Besin değeri açısından yüksek olduğu aktarılan bu pirzolanın porsiyon başına 50 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Yani bu bifteğin porsiyonunun yaklaşık olarak 350 TL olması bekleniyor.

Aynı şirket 2018 yılında 3 boyutlu biyo yazıcı kullanmadan farklı bir yöntemle dünyanın ilk ince kesilmiş bifteğini üretmişti.