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    • Teknoloji
    • 06.02.2021 11:39
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    • 06.02.2021 11:39
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    Apple'ın ilk bilgisayarı 10 milyon 658 TL'ye satışa çıkarıldı: 2 bin 250 kat daha fazla

    Teknoloji firması Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı.Satışa çıkarılan bilgisayarın hala çalışan altı bilgisayarından biri olduğu belirtildi.

    DHA
    1976 üretildi! 10 milyona satışa çıkarıldı

    Teknoloji firması Apple'ın ürettiği ilk bilgisayar modeli 'Apple-1' alışveriş sitesi üzerinden, sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset arayüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline satışa çıkarıldı.


    2 BİN 250 KAT DAHA FAZLA
    Şu anki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978'de satın alan Blake 'Apple-1' şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi. Bilgisayarın 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1'den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolar satışa çıkarıldığı kaydedildi.

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    Haberler Teknoloji Apple'ın ilk bilgisayarı 10 milyon 658 TL'ye satışa çıkarıldı: 2 bin 250 kat daha fazla