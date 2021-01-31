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    • Teknoloji
    • 01.02.2021 09:38
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    • 01.02.2021 09:38
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    uygulamasında alarm verildi! Tüm kontrol ele geçiyor! Whapsapp kullananlar yine üzülecek!

    uygulamasında alarm verildi! Tüm kontrol ele geçiyor. Bildiğiniz gibi uygulamasının sahibi olduğu Whatsapp gelen son güncellemeler ile kafa karıştırmaya neden olduğunu belirterek, bu gerekli olan hizmet şartlarında değişiklik yaparak güncellemelerini ertelediğini ve 15 Mayıs tarihine kadar süreceğini açıklamıştı. Uygulama adına belirlenen son güncelleme nedeniyle insanlarda fazla kafa karışıklığına neden olan açıklamada, endişeye sonuç veren birçok yanlış bilgiler olduğunu ve herkesin bu ilkeler ve gerçekleri anlaması adına yardımcı olmak istediklerini bildirdi.

    takvim.com.tr
    Whatsapp'ta alarm verildi! Tüm kontrol ele geçiyor

    Whatsapp uygulamasında alarm verildi! Tüm kontrol ele geçiyor. Bildiğiniz gibi Facebook uygulamasının sahibi olduğu Whatsapp gelen son güncellemeler ile kafa karıştırmaya neden olduğunu belirterek, bu gerekli olan hizmet şartlarında değişiklik yaparak güncellemelerini ertelediğini ve 15 Mayıs tarihine kadar süreceğini duyurmuştu. Yeni gelen haber ise yeniden kullanıcıları üzdü. Bu zorunlu güncelleme sonucunda Whatsapp kullanıcıları şimdi de bir tehdit ile karşı karşıya kalıyor. Yeni tespit edilen bir kötü amaçlı yazılım kontrolü böyle ele geçiriyor.

    Söz konusu olan güncelleme ile bunun hiçbir şekilde değişmeyeceği yönde olan açıklamada, bu güncelleme verilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı hakkında daha dikkatli ve fazla şeffaflık gösterileceğini ifade etti.

    Gelen açıklamada, güncellemenin uygulama üzerinde Facebook ile veri paylaşımının ne yönde olduğunu ve genişlettiğini belirterek, insanların bu şartları dikkatli incelemeleri ve kabul etmeleri için gereken bir süre tanıdılar.

    Uygulama da Virüs Var

    Bu zorunlu güncelleme sonucunda Whatsapp kullanıcıları şimdi de bir tehdit ile karşı karşıya kalıyor. Yeni tespit edilen bir kötü amaçlı yazılım, Whatsapp üzerinden bir reklam olarak gelerek yayıldığını ve aynı zaman da Whatsapp kontrolünü tamamen ele geçirdiği ortaya çıkmıştır.

        Yeni keşfedilen kötü amaçlı bir virüs Whatsapp için bir program araştırması içerisine giren Lukas Stefanko " Bu yeni kötü bir amaçlı olan yazılım, alınan whatsapp mesajlarını değerlendirerek mesaj bildirimlerini kontrol ediyor ve aynı zaman da bu kişinin telefonu üzerinden diğer kullanan rehberinde ekli olan kullanıcılara yaymaktadır" şeklinde açıklama yaptı. Yapılan bu kötü amaçlı yazılım otomatik olarak cevaplandırmaya yönelik kurulan bir virüs çeşitlidir. Bu durumdan haberi olan kullanıcılar bu konu ile alakalı tedbirleri almalı ve dikkat etmelidir.

        Dikkat Edilmesi Gerekiyor

        Uygulama içerisinde belirlenen son güncelleme ile birlikte insanlarda fazla kafa karışıklığına sebep olan açıklamada, endişeye netice veren birçok yanlış bilgiler bulunduğu ve herkesin bu ilkeler ve gerçekleri anlaması adına yardımcı olmak istediklerini belirtildi. Söz konusu bulunan güncelleme ile birlikte bunun hiçbir nedenle değişmeyeceği yönde olan açıklamada, bu güncelleme neticelerinin nasıl toplandığı ve kullanılacağı ile ilgili daha dikkatli ve fazla şeffaflık bulunacağını ifade etti.

        Gelen açıklama ile birlikte, güncellemenin uygulama ile birlikte Facebook ile veri paylaşımının ne yönde bulunduğu ve genişlettiğini belirterek, insanların bu koşulları dikkatli incelemeleri ve kabul etmeleri için gereken bir süre tanıdılar.

            WHATSAPP'A 5 YENİ ÖZELLİK

            İKİ CİHAZ

            Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.

            SÜRESİ DOLAN MESAJLAR

            Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.

            MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ

            Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.

            DEPOLAMA ÖZELLİĞİ

            Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.

            MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ

            Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.

                WHATSAPP HAKKINDA

                WhatsApp, 2010 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen, akıllı telefonlar için sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone platformlarında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir.

                2G, 3G, 4G veya Wi-Fi ile çalışma özelliğine sahiptir ve kullanıcılar birbirine yazılı mesajdan hariç olarak; fotoğraf, video, ses, ücretsiz arama ve belge gönderebilir.

                Şirket Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Kısa süre içinde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan WhatsApp, dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı bazında en yüksek olan siber hizmetler arasında adını yazdırmıştır.

                WhatsApp'ın popülaritesinin artmasıyla birlikte sosyal medya şirketi Facebook tarafından 4 Milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere, 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır.

                Web WhatsApp özelliği ile birlikte internet tarayıcıları ve masaüstü programıyla da kullanıcılarına hizmet sunan WhatsApp, 06 Nisan 2016 itibariyle uçtan uca şifreleme özelliği ile kullanıcılarına yüksek güvenlikli mesaj koruma sistemini sunmuş ve tüm konuşmaları güvenli hale getirmiştir.
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                Haberler Teknoloji Whatsapp uygulamasında alarm verildi! Tüm kontrol ele geçiyor! Whapsapp kullananlar yine üzülecek!