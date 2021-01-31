Söz konusu olan güncelleme ile bunun hiçbir şekilde değişmeyeceği yönde olan açıklamada, bu güncelleme verilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı hakkında daha dikkatli ve fazla şeffaflık gösterileceğini ifade etti.

Gelen açıklamada, güncellemenin uygulama üzerinde Facebook ile veri paylaşımının ne yönde olduğunu ve genişlettiğini belirterek, insanların bu şartları dikkatli incelemeleri ve kabul etmeleri için gereken bir süre tanıdılar.