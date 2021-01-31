Whatsapp uygulamasında alarm verildi! Tüm kontrol ele geçiyor. Bildiğiniz gibi Facebook uygulamasının sahibi olduğu Whatsapp gelen son güncellemeler ile kafa karıştırmaya neden olduğunu belirterek, bu gerekli olan hizmet şartlarında değişiklik yaparak güncellemelerini ertelediğini ve 15 Mayıs tarihine kadar süreceğini duyurmuştu. Yeni gelen haber ise yeniden kullanıcıları üzdü. Bu zorunlu güncelleme sonucunda Whatsapp kullanıcıları şimdi de bir tehdit ile karşı karşıya kalıyor. Yeni tespit edilen bir kötü amaçlı yazılım kontrolü böyle ele geçiriyor.
Söz konusu olan güncelleme ile bunun hiçbir şekilde değişmeyeceği yönde olan açıklamada, bu güncelleme verilerinin nasıl toplandığı ve kullanıldığı hakkında daha dikkatli ve fazla şeffaflık gösterileceğini ifade etti.
Gelen açıklamada, güncellemenin uygulama üzerinde Facebook ile veri paylaşımının ne yönde olduğunu ve genişlettiğini belirterek, insanların bu şartları dikkatli incelemeleri ve kabul etmeleri için gereken bir süre tanıdılar.
Uygulama da Virüs Var
Bu zorunlu güncelleme sonucunda Whatsapp kullanıcıları şimdi de bir tehdit ile karşı karşıya kalıyor. Yeni tespit edilen bir kötü amaçlı yazılım, Whatsapp üzerinden bir reklam olarak gelerek yayıldığını ve aynı zaman da Whatsapp kontrolünü tamamen ele geçirdiği ortaya çıkmıştır.