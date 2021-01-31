Eğer bunu yaparsanız... Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları hemen okuyabilirsiniz! Son denemde oldukça gündeme gelen ve aldığı kararlar ile gözden düşen Whatsapp gündemden düşmüyor. Bu bağlamda Whatsapp'ta meydana gelen değişiklikler hepimizi yakından ilgilendiriyor. Whatsapp for Whatscan uygulaması ile tüm mesajlara erişebiliyorsunuz. Sadece Android sürümü bulunan uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.
Whatsapp'ta Sevgilinize Gelen Mesajları Okuyabileceğiniz Uygulama
WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahele isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. Sadece Android sürümü bulunan uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor.
Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin olduğu görülüyor ve kapatma seçeneği de mevcut.