Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesileceğini vurgulayan Sayan, "Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları. Bizler sadece ve sadece ikircikliğin (ayrımcılık) ortadan kalkması ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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