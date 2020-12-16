Youtube yayımladığı bir açıklamada Türkiye'ye temsilcilik açacağını duyurdu.

Türkiye'deki kullanıcılar, içerik üreticileri ve iş partnerlerine karşı bağlılığının devam ettiğini belirten Youtube, platform'un heyecanını ve açıklığını koruyacağını vurguladı.

YouTube'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz.