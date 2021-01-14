Japonlar kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi

CES 2021, en yeni teknolojilerin sergilendiği dev bir teknoloji fuarı. Pek çok yeni elektronik ürün fuarda sergilenirken, bu ürünlerden biri de kan şekerini de ölçebilen akıllı saat. Japonya merkezli Quantum Operation isimli şirket tarafından geliştirilen ürün, doğru sonuçlar veriyor.



Birkaç kez parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebilen ürün, 20 saniyede sonucu paylaşabiliyor.

EKG ÖLÇÜMÜ DE YAPABİLİYOR

Saat, kan şekerini ölçerken Raman Spektroskopisi yöntemini tercih ediyor ve kansız ölçüm mümkün hale geliyor. Bu akıllı saat, sadece kandaki şekeri ölçmüyor. Hürriyet'in haberine göre, aynı zamanda cihaz, kalp atış hızı ve EKG ölçümü de yapabiliyor.





Kan şekerini ölçme fikri ilk kez Quantum Operation'un aklına gelmiş değil. Teknoloji devi Apple'ın da akıllı saatleri için benzer bir patenti bulunuyor. Ancak şirket, bu teknolojiyi henüz hayata geçirmiş değil.



TAM BİR SAĞLIK ASİSTANI

Akıllı saatler artık tam bir sağlık asistanına dönüşmüş durumda. Yakılan kaloriyi gösteren, kalp atış hızını takip eden ve uyku analizi yapan saatler; şimdi de kan şekeri ölçmeye başladı.



