BİP uygulamasının para transferi özelliği ile istediğiniz kişiye mesaj gönderebilir ve kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Para transferi özelliğinin yanı sıra uygulama, eğlenmenize yarayacak içerikler de bulunmaktadır. Uygulama içinde HD kalite görüntülü sohbet özelliği de vardır. Keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

BİP uygulamasında sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter gibi oyunlarda yer almaktadır. MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği de BİP de sizlere nostalji yaratabilir.