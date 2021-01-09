



VURUN ABALIYA YAKLAŞIMI YOK



Kurum dijital sektöre yönelik incelemeleri, soruşturmaları nasıl yürütüyor?

İncelemeleri kılı kırk yararak, durumun etkileri konusunda çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Kararlarımızı, inceleme konusu platformalar da dâhil birçok taraftan bilgi alarak, anketlerle vatandaşlarımıza sorular sorarak alıyoruz. Karar sonrası da platformlarla aynı masaya oturup en iyi çözüm ne olabiliri birlikte tartışabiliyoruz. Anlamadığımız şeyi regüle etmiyoruz. Diğer sektörlerde olduğu gibi burada da 'vurun abalıya' gibi bir yaklaşımımız yok. Bunu iddia edenler, sığ düşünüyor, durumun hassasiyetini anlamıyor, böyle göstermekten nemalanıyor. Vatandaşı korumak, rekabeti tesis etmek için bu işin içindeyiz. Şeffafız, her kararın detaylı gerekçesini açıklıyoruz. Benzer bir şeffaflığı gönül rahatlığıyla platformlardan bekliyoruz.



E-TİCARET YASASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Dijital alanda dünyadaki gelişmeler hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?

AB, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Avustralya, Hindistan'da bu alan öncelikli gündem maddesi ve somut adımlar atılmaya başlandı. AB 'Dijital Pazarlar Yasası' ve 'Dijital Hizmetler Yasası' şeklinde iki yasa tasarı ile bu alanda öncül düzenleme yapmaya hazırlanıyor. ABD'de başlatılan soruşturmalarla alevlenen dijital alanda şirketlerin bölünmesi, iş kolu kısıtlamaları gibi yapısal tedbirler dahi önerildi. Bunlar, dijitalde karşılaştığımız sorunlar karşısında yeni araçlara duyulan ihtiyaca işaret ediyor. Tabii tüm dünyanın 'en iyi yöntem' diye fikir birliği yapabileceği bir düzen kurmak bu alanda çok zor. O nedenle her ülke pazar yapısı ve koşullarına uygun çözümlere kafa yoracaktır.