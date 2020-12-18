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    • Teknoloji
    • 18.12.2020 10:16
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    • 18.12.2020 10:23
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    'ta bir daha! WhatsApp ve sesli konuşma özelliğini 'e taşıyor

    Teknoloji devi Web merakla beklenen arama özelliği için adım attı. WhatsApp görüntülü ve sesli konuşma özelliğini e taşıyor. Sınırlı sayıda kullanıcıya açılan geliştirmeyle kullanıcıları da tarayıcı üzerinden görüntülü ve sesli aramalar yapabilecek. Şirketten yapılan açıklamada WhatsApp Web lerinin ön planda tutulduğu belirtildi.  Web'teki özellikte aynı zamanda kulllanıcılara esnasında başla kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.

    WhatsApp'ta bir güncelleme daha!

    Corona virüs pandemisiyle evden çalışma artış gösterdi. Teknoloji şirketleri de yeni döneme uygun güncellemeleri hayata geçiriyor.

    Son olarak 1.5 milyardan fazla aktif kullanısı bulunan WhatsApp internet sürümü için merakla beklenen özelliği duyurdu.

    Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre görüntülü ve sesli arama özelliği WhatsApp Web'e geliyor.

    Henüz BETA aşamasında olan özellik sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

    Bu kullanıcılar tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi, istedikleri kişileri WhatsApp Web üzerinden görüntülü ya da sesli arayabilecek.

    Şirketten yapılan açıklamada WhatsApp Web güncellemelerinin ön planda tutulduğu belirtildi.

    Web'teki özellikte aynı zamanda kulllanıcılara görüntülü konuşma esnasında başla kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.
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    Haberler Teknoloji WhatsApp'ta bir güncelleme daha! WhatsApp görüntülü ve sesli konuşma özelliğini Whatsapp Web'e taşıyor