Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 18.12.2020 20:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 20:36
    ABONE OL

    1999'da tanıtıldı 2000'de '' seçildi: 'in 4 milyonuncu aracı banttan indi | Yaris teknik özellikler

    1999’da tanıtılan 2000 senesinde seçilen 'in 4 milyonuncu aracı banttan indi.Toyota'dan yapılan açıklamada Yaris'in 4 milyonuncu üretilen modeli kırmızı ve siyah bi-tone renkler ile dördüncü nesil hibrit motor sistemine sahip. Bu otomobilde aynı zamanda segmentinin lider aktif ve pasif güvenlik özellikleri standart olarak bulunuyor. Dördüncü nesil donatılan ve 116 güç üreten Toyota Yaris, 3.7 lt/100 km ve 85 g/km CO2 emisyonu ile segmentinin en düşük tüketimi ile CO2 emisyonunu sunuyor. İşte haberin detayları ve Toyota Yaris'in teknik ve donanım özellikleri...

    Yaris üretimi 4 milyon adede ulaştı



    Toyota Yaris'in 4 milyonuncu aracı banttan indi. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 4 milyonuncu model kırmızı ve siyah bi-tone renkler ile dördüncü nesil hibrit motor sistemine sahip. Bu otomobilde aynı zamanda segmentinin lider aktif ve pasif güvenlik özellikleri standart olarak bulunuyor.



    1999'da tanıtılan 2000 senesinde Yılın Otomobili seçilen Yaris, Toyota için satış ve marka profilini yükseltme açısından büyük bir başarı hikayesine dönüştü.



    Her geçen yıl satışlarını artıran Yaris'in, 2019'da üçüncü jenerasyonu, Avrupa'da 224 bin civarında satış elde ederek Toyota'nın Avrupa satışlarının yüzde 22'sini temsil etti ve segmentinde ise yüzde 8 pay aldı.



    DÖRDÜNCÜ NESİL MODEL
    Avrupa'da üretilen dört milyonuncu Yaris ise dördüncü nesil model oldu. Dördüncü nesil Toyota Hibrit Sistemiyle donatılan ve 116 HP güç üreten Yaris, 3.7 lt/100 km ve 85 g/km CO2 emisyonu ile segmentinin en düşük tüketimi ile CO2 emisyonunu sunuyor.



    SEGMENTİNİN EN GÜVENLİ ARABASI
    Yaris, DNA'sı korunarak geliştirilen güvenlik donanımları ile segmentinin en güvenli aracı oldu.



    Avrupa'da B segmentinde sınıfında bir ilk olarak ön orta hava yastığının adapte edilmesiyle birlikte 2020 SAFETYBEST ödülünün de sahibi olan Yaris, en son versiyon Toyota Safety Sense ile donatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji 1999'da tanıtıldı 2000'de 'Yılın Otomobili' seçildi: Toyota Yaris'in 4 milyonuncu aracı banttan indi | Yaris teknik özellikler