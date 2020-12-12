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    • Teknoloji
    • 12.12.2020 23:07
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    • 12.12.2020 23:21
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    i şirketi 'in yörünge altı test uçuşu başarısız oldu! Bir dahaki uçuş yeni motorla denenecek

    'li aracı üreticisi ve uzay i şirketi 'in yeni yörünge altı mekiği " Unity"nin test uçuşu başarısız oldu. Şirket yetkilileri bir dahaki denemenin yeni bir motorla tekrarlanacağını belirtti.

    AA
    Altı test uçuşu başarısız oldu

    Uzay çağında son gelişmeler...

    "Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, mekiğin roket motorunun çalışmaması nedeniyle, taşıyıcı uçak "VMS Eve" tarafından dünyaya geri getirildiği bildirildi.

    ATEŞLEME SİSTEMİNDE BİR SORUNLA KARŞILAŞILDI

    Açıklamada, taşıyıcı uçağın, yerel saatle 10.24'te şirketin ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasına kurduğu Spaceport America üssünden kalkış yaptığı, ardından 50 bin feet (yaklaşık 15 bin metre) yükseklikte mekiği bırakmaya hazırlanırken, ateşleme sisteminde sorunla karşılaşıldığı belirtildi.

    "MÜRETTEBAT ÇOK İYİ DURUMDA"

    İşte açıklama:

    "Uçuşla ilgili yeni güncelleme: Roket motorunun ateşleme sırası tamamlanmadı. Araç ve mürettebat çok iyi durumda. Spaceport America'da hazır birkaç motorumuz var. Aracı kontrol edip yakında uçuşa döneceğiz."

    YENİ MOTORLA BİR DENEME DAHA YAPILACAK

    Şirket yetkilileri denemenin ileri tarihte yeni bir motorla tekrarlanacağını ifade etti.

    Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

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