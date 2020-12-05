GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken oyunla ilgili son gelişmeleri öğrenmek isteyenler Rockstar Games'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere GTA serileri oyun tutkunlarının en çok oynadığı oyunlardan birisi. Özellikle gerçekliği ve şehirde rahat bir şekilde dolaşma özelliği çıktığı ilk günden bu yana GTA'yı diğer oyunlar arasında vazgeçilmez bir efsane kılıyor. Efsane bilgisayar oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto serisi yani bilinen adıyla GTA son olarak 5 oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Yeni serinin çıkış tarihini heyecanla bekleyen oyun meraklıları yapımcı şirket Rockstar Games'ten konu hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.