Gözlüğü de çıktı

Huawei'nin Bluetooth bağlantılı gözlüğü HUAWEI X Gentle Monster Eyewear II ön satışa sunuldu. Eyewear II, dışarıya ses sızıntısını engelleyen akustik gizlilik özelliğine sahip. Gözlükte, müziği oynatmak/ duraklatmak için sağ çerçeve tarafına çift dokunmak, sesli asistanı uyandırmak için sol çerçeve tarafına iki kez dokunmak, bir aramayı cevaplamak/ sonlandırmak için de çerçevenin her iki tarafına çift dokunmak yeterli oluyor. 85 mAh'lık pil barındıran Huawei'nin akıllı gözlüğü, tam şarj ile 5 saatlik ses çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.2 destekli gözlüğün ana çerçevesinde iki silikon mikrofon ve hoparlör için solda ve sağda bir sürücü birimi bulunuyor.