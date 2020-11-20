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    • Teknoloji
    • 20.11.2020 Gazete
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    Gözlüğü de çıktı

    ’nin bağlantılı gözlüğü HUAWEI X II ön satışa sunuldu. Eyewear II, dışarıya ses sızıntısını engelleyen akustik gizlilik özelliğine sahip. Gözlükte, müziği oynatmak/ duraklatmak için sağ çerçeve tarafına çift dokunmak, sesli asistanı uyandırmak için sol çerçeve tarafına iki kez dokunmak, bir aramayı cevaplamak/ sonlandırmak için de çerçevenin her iki tarafına çift dokunmak yeterli oluyor. 85 mAh’lık pil barındıran Huawei’nin akıllı gözlüğü, tam şarj ile 5 saatlik ses çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.2 destekli gözlüğün ana çerçevesinde iki silikon mikrofon ve hoparlör için solda ve sağda bir sürücü birimi bulunuyor.

    Gözlüğü de çıktı

    'nin bağlantılı gözlüğü HUAWEI X II ön satışa sunuldu. Eyewear II, dışarıya ses sızıntısını engelleyen akustik gizlilik özelliğine sahip. Gözlükte, müziği oynatmak/ duraklatmak için sağ çerçeve tarafına çift dokunmak, sesli asistanı uyandırmak için sol çerçeve tarafına iki kez dokunmak, bir aramayı cevaplamak/ sonlandırmak için de çerçevenin her iki tarafına çift dokunmak yeterli oluyor. 85 mAh'lık pil barındıran Huawei'nin akıllı gözlüğü, tam şarj ile 5 saatlik ses çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.2 destekli gözlüğün ana çerçevesinde iki silikon mikrofon ve hoparlör için solda ve sağda bir sürücü birimi bulunuyor.

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