Dijital hareket!

Pandemiyle birlikte hem dünyada hem Türkiye'de sağlık ve fitness mobil uygulamalarının indirilme oranlarında büyük artış yaşandı. Mobil ölçümleme şirketi Adjust'a göre, salgın ile birlikte bu uygulamaları kullanan kişi sayısı; Nisan'da 339.7 milyon ile Ocak'a göre yüzde 83.6 ve Mart'a göre yaklaşık yüzde 42 artışla zirve yaptı. Bu uygulamaların indirilmesinde geçen yıla oranla yüzde 67 artış kaydedildi. 2020'nin ilk çeyreğinde indirme sayısı 593 milyona ulaşan sağlık ve fitness uygulamalarının, 2020 yılı sonunda 656 milyonu bulacağı öngörülüyor. Spor Fütüristi Hakan Demiray, "Araştırmada en dikkat çeken veri, ülkemizde Şubat'a göre Nisan'da fitness uygulamalarının kurulumunda yüzde 144'lük bir artış yaşanması. Cep telefonlarına yüklenen uygulamalarda artış devam edecek" dedi. Sadece mobil uygulamaların değil giyilebilir teknolojilerin de spor sektöründe geniş yer bulacağını anlatan Demiray, şöyle konuştu: "Vücut parametrelerini ölçmek için sensörlü akıllı giysilerin kullanımı daha yaygın gelecek. Akıllı saat ve bileklik başlangıç oldu. Ardından akıllı ayakkabı, gözlük ve dahası gelecek. Hatta dış mekan egzersiz programlarına entegre olacak drone'lar uzun mesafe koşucuları ve yüzücülerin spor rutinlerine dahil olacak."

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Spora teknoloji imzası

Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının yurt dışında örneklerinin mevcut olduğunu belirten Hakan Demiray, şunları kaydetti: "VR-AR teknolojileri; akıllı sensörler ve kişiye özel eğitim programıyla evde kendi başınıza kickboks yapma imkanı sunuyor. Açık hava deneyimi sunan fitness makineleri, kullanıcıya ciddi bir efor sarfettirerek kürek çekme deneyimi yaşatıyor. Bütün bunlar kişiye mekan bağımsız, daha bireysel ve özgür alanlar yaratacak. VR-AR teknolojileri spor endüstrisine farklı bir boyut kazandıracak. Dijitale yatırım yapan kazanacak."