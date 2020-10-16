Dünyada 4.5 milyardan fazla insan internet kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının sayısı 3.8 milyarı aştı. Veri güvenliğinden endişe duyanların sayısı da yükselişte. FL Communications Kurucusu ve İletişim Danışmanı Furkan Lüleci, sosyal medyada veri güvenliği için 5 ipucu paylaştı:

Sosyal medya hesaplarınızdan paylaştığınız bir içerik, birkaç saniye sonra silseniz bile sonsuza dek internette yer alır. Sadece halka açık şekilde paylaşılmaz. Sosyal medya mecralarından, size ait olan tüm verileri size e-posta ile göndermesini sağlayabilirsiniz.

Mümkün olduğunca bilmediğiniz ya da kullanmadığınız sosyal medya uygulamasına erişim hakkı vermemeye çalışın ve zaman zaman bu erişim izinlerinin kontrolünü sağlayın.

Size ait olmayan cihazlardan sosyal medya hesaplarınıza giriş yapmayın. Kişisel verilerinizin gizli kullanım çerezlerini giriş yaptığınız cihazın çerezleriyle eşleştirmenin önüne geçin.

Sizinle paylaşılan bağlantının muhakkak SSL ile korunan bir web bağlantısı olup olmadığını kontrol edin, http'nin sonunda 's' takısı olduğuna dikkat edin. Hiçbir sosyal medya ağı size bir link göndererek şifrenizi, e-posta adresinizi istemez. Size sadece bilgilerinizi sıfırlamak için güvenli bir bağlantı e-postası gönderir.

Herkese açık paylaşım yapmak yerine belirli kişilere paylaşım yapmayı tercih edin.

Çocukların yüzde 49'u sosyal medyada

Sorumlu Dijital Ebeveynlik araştırmasına göre; Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun bir sosyal medya hesabı var. En popüler sosyal ağlar Instagram (yüzde 83), Facebook (yüzde 73), YouTube (yüzde 56) ve Twitter (yüzde 29) olarak sıralanıyor. Ebeveynlerin yüzde 43'ü çocuklarının sosyal medya hesabında hangi bilgilerin herkese açık olduğundan emin değil. Bu nedenle çocukların hobileri, yaşı, akrabaların isimleri, kesin coğrafi konumları ve hatta yaşadıkları evin fotoğrafları gibi kişisel bilgileri paylaştıklarını bilmiyorlar. Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko, ebeveynlere, "Çocuklara kişisel bilgilerini saklamak için doğru yaklaşımı öğretmek, hangi bilgilerin kişiye özel olduğunu ve başkalarının bilmemesi gerektiğini anlatmak çok önemli. Çocuğunuzla sosyal medyada arkadaş olun ve zaman zaman paylaştığı bilgileri kontrol edin" tavsiyesinde bulundu.