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    • 18.08.2020 12:04
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    Son dakika: Oracle, ile birleşme görüşmelerine başladı

    Son dakik ahbABD merkezli çok uluslu bilgisayar teknolojileri şirketi . merkezli çok uluslu teknolojileri şirketi ByteDance Ltd. ile, sahibi bulunduğu, video oluşturma, paylaşma ve canlı yayın olanakları sağlayan uygulaması 'un iş alanlarından bazılarını satın almak amaçlı görüşmelere başladı.

    TikTok uygulamasıyla ilgili flaş gelişme

    ABD merkezli çok uluslu bilgisayar teknolojileri şirketi . merkezli çok uluslu teknolojileri şirketi ByteDance Ltd. ile, sahibi bulunduğu, video oluşturma, paylaşma ve canlı yayın olanakları sağlayan uygulaması 'un iş alanlarından bazılarını satın almak amaçlı görüşmelere başladı.

    'ın haberine göre Oracle görüşmeler ile, TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve 'daki operasyonlarını satın almayı amaçlıyor.

    Financial times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Oracle'ın ByteDance'da hisse sahibi olan aralarında General Atlantic ve Sequoia Capital gibi şirketlerin bulunduğu bir grup ABD merkezli şirket ile bu konuda bir ön mutabakat sağladığı belirtildi.

    Haberde ayrıca, daha önce çıkan haberlerde, TikTok ile teknoloji devi Microsoft'un ilgilendiği belirtilmiş olsa da, bu girişimin sonuçsuz kalabileceğine ilişkin ögörülerin arttığına işaret edildi.



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