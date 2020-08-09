Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabilirsiniz! Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp gündemden düşmüyor. Whatsapp for Whatscan uygulaması şu sıralarda oldukça revaçta. Bu bağlamda Whatsapp'ta istediğiniz kişinin mesajlarını okuma imkanınız geliyor. Bu kişi sevgiliniz de olabilir. Bu anlamda yapmanız gereken Android sürümü bulunan Whatsapp for Whatscan isimli uygulamayı edinmek. Fakat başkalarının mesajlarını okumayı mümkün kılan bu uygulamanın kullanılması ne derece etiktir bu tartışılır. Eğer yakalanırsanız karşı tarafta açacağınız yara ve oluşacak güvensizlik ortamını göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz.
Whatsapp'ta Sevgilinize Gelen Mesajları Okuyabileceğiniz Uygulama
WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahele isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı. Sadece Android sürümü bulunan uygulama, WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor.
Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptığınızda mesajlarına ulaştığınız cihazın bildirim panelinde Web istemcisinin etkin olduğu görülüyor ve kapatma seçeneği de mevcut.
2020'DE WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞECEK?
KAYBOLAN MESAJLAR SEÇENEĞİ
2020 yılında WhatsApp'a "kaybolan mesajlar" özelliği eklenecek. Snapchat'ten alışık olduğumuz bu özellik yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca isteyenler bu özelliği kapatabilecek.
KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ BEKLENİYOR
Akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinin yeni versiyonları ile birlikte "karanlık mod" daha da önem taşır hale geldi. Birçok uygulama karanlık moda uyum sağladı. WhatsApp'ın da yeni yıl ile birlikte karanlık moda uyum sağlaması bekleniyor.
Karanlık mod özellikle AMOLED ekrana sahip telefonlara pil tasarrufu yaptırması açısından önem taşıyor.
GÖRSEL DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ
WhatsApp'a yeni yılda eklenecek özelliklerdemn biri de "görsel doğrulama" özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek.
Bu özelliklerin tamamının test aşamasında olduğu biliniyor. WhatsApp'ın bu özellikleri kullanıcılarına 2020 yılının hangi aylarında sunacağı ise bilinmiyor.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN MUHTEŞEM ÖZELLİKLERİ!
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN
Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.
PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN
"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.
OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN
Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.
REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN
Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.
Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.
DİZÜSTÜ WHATSAPP
WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.
GRUP KONUŞMA TARAMASI
Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.
Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.
FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN
Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.
KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK
Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.
WHATSAPP NEDİR?
Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.