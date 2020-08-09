2020'DE WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞECEK?

KAYBOLAN MESAJLAR SEÇENEĞİ

2020 yılında WhatsApp'a "kaybolan mesajlar" özelliği eklenecek. Snapchat'ten alışık olduğumuz bu özellik yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca isteyenler bu özelliği kapatabilecek.

KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ BEKLENİYOR

Akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinin yeni versiyonları ile birlikte "karanlık mod" daha da önem taşır hale geldi. Birçok uygulama karanlık moda uyum sağladı. WhatsApp'ın da yeni yıl ile birlikte karanlık moda uyum sağlaması bekleniyor.

Karanlık mod özellikle AMOLED ekrana sahip telefonlara pil tasarrufu yaptırması açısından önem taşıyor.

GÖRSEL DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp'a yeni yılda eklenecek özelliklerdemn biri de "görsel doğrulama" özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek.

Bu özelliklerin tamamının test aşamasında olduğu biliniyor. WhatsApp'ın bu özellikleri kullanıcılarına 2020 yılının hangi aylarında sunacağı ise bilinmiyor.

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