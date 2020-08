Whatsapp'ta yeni gelişmeler kullanıcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Whatsapp pek çok yenilikle karşımızıza çıkıyor. Whatsapp uygulamaları ise her zama revaçta. Whatsapp'ta meydana gelen değişiklikler hepimizi yakından ilgilendiriyor. Whatsapp for Whatscan uygulaması ile tüm mesajlara erişebiliyorsunuz. Whatsapp for Whatscan WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.