Whatsapp bilindiği gibi geçtiğimiz hafta bir dizi güncelleme yayınlamıştı. Bu bağlamda Whatsapp'ta karşı tarafın kimle konuştuğunu nasıl görürüm sorusu en fazla aratılanlar arasına girdi. Chatwatch uygulaması, WhatsApp'ta istediğiniz kişinin kimlerle konuştuğunu görmenizi sağlıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SAAT KAÇTA YATTIĞINI VE O AN KİMLERLE KONUŞTUĞUNU TAHMİN EDİYOR
WhatsApp'ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp'a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor.
"SON GÖRÜLME" KAPATILSA DAHİ ÇALIŞIYOR
Kullanıcılar "Son görülme" özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor.
APPLE KISA SÜREDE YASAKLADI
Uygulama, App Store'da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı.
WEB SÜRÜMÜ YAYINLANACAK
Chatwatch'un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.
WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ OLDUĞUMU NASIL GİZLERİM?
İnsanlar arasında iletişim kurmayı amaçlayan bir iletişim uygulamasıdır. Bu uygulama ile görüntülü, sesli konuşabiliyorsunuz. Ayrıca resim, video gönderebileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulama hakkında gelen sorulardan biriside çevrimiçi özelliğini nasıl kapatacaklarını merak etmektedirler. Çevrimiçi özelliğini kapatabilmek için; Öncelikle uygulamayı açtıktan sonra Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz. Daha sonra buradan kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebiliyor demektir. Buradan kişiler yerine hiç kimse yazanı tercih ediniz. Bu şekilde çevrim içi özelliğini kapatmış olursunuz.
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