WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ OLDUĞUMU NASIL GİZLERİM?

İnsanlar arasında iletişim kurmayı amaçlayan bir iletişim uygulamasıdır. Bu uygulama ile görüntülü, sesli konuşabiliyorsunuz. Ayrıca resim, video gönderebileceğiniz bir uygulamadır. Bu uygulama hakkında gelen sorulardan biriside çevrimiçi özelliğini nasıl kapatacaklarını merak etmektedirler. Çevrimiçi özelliğini kapatabilmek için; Öncelikle uygulamayı açtıktan sonra Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz. Daha sonra buradan kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebiliyor demektir. Buradan kişiler yerine hiç kimse yazanı tercih ediniz. Bu şekilde çevrim içi özelliğini kapatmış olursunuz.

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