WhatsApp çevrimiçi ve son görülme özelliği son saatlerin en çok merak edilen konusu oldu. Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı arama motorlarında WhatsApp çevrimiçi özelliği kapatıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda sosyal medyada Facebook bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulamasının bu özelliği kaldırdığı konuşuluyor.

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ KAPATILDI MI?

Sosyal medyada konuşulanlara göre ise WhatsApp'ın çevrimiçi özelliği kapattığı iddia ediliyor. Ancak konu hakkında mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.