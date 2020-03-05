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Her keseye uygun! 1.730 TL altı hangileri? Performans ve özellikleriyle göz dolduruyor

Eski akılı telefonunu yeni donanımsal özellikler içeren akıllı telefonla değiştirmek isteyen piyasalarda uygun fiyata satılan telefonları sorgulatıyor. Günümüzde milyonlarca akıllı telefon kullanan kişi cihazı özellikle donanımsal olarak eskidiğinde yeni telefon almak için araştırma yapıyor. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de uygun donanıma sahip akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce kişi fiyatları bilmek istiyor. Peki, 1.730 TL altı hangileri? Listede yer alan bu cihazlar performans ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

  • Teknoloji
  • 05.03.2020 16:52
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 16:53
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Uygun fiyatla satılan telefonlar eski telefonununu bir yenisiyle değiştirmek isteyenler tarafından arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında bulunuyor. Her keseye uygun telefonların fiyatlarını ve özellikliklerini öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Telefon üreticisi olan firmalar belirli tarihler aralığında birbirinden farklı donanımı olan akıllı telefonları satışa sunuyor. Yazımızda son dönemlerde 1730 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte o telefonların listesi ve fiyatları

HUAWEİ Y5 2019 CEP TELEFONU

Ortalama fiyat aralığı: 900 TL

• Mediatek MT6761 2,0 GHz Quad Core
• Yüz Tanıma
• Çift Sim Kart
• Batarya 3020 mAh
• Dahili Hafıza 16 GB, Ram 2 GB
• Arka Kamera 13 MP, Ön Kamera 5 MP
• 2 Yıl Huawei Türkiye Garantilidir

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