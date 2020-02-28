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nasıl kullanılır? Yavaş için VPN kullanım ayarları

'de yaşanan hızındaki yavaşlama insanları kullanmaya teşvik etti. Şu anda ? Sorusu arama motorlarında en fazla aratılan konuların başında geliyor. VPN, Türkçe adıyla Sanal Özel Ağ'ın kısaltılmış halidir. Genelde internet yavaşladığında kullanılan VPN, farklı bir noktadaki başka bir ağdan internete bağlanmayı sağlar. VPN, sizi farklı bir noktadan internete bağlayarak bulunduğunuz yerdeki yavaşlıktan kurtulmanızı sağlayabilir. İndirdiğiniz VPN programını kurduktan sonra bağlanmak istediğiniz bölgeyi seçmeniz yeterli olacaktır.

  • Teknoloji
  • 28.02.2020 09:36
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 09:36
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VPN nasıl kullanılır? Yavaş internet için VPN kullanımı

VPN nasıl kullanılır? Yavaş internet için VPN kullanım ayarları oldukça fazla araştırılıyor. Araştırmacılar Türkiye interneti üzerinde yaptığı araştırmalar üzerine VPN kullanım oranını açıkladı. Ülkemizdeki kullanıcıların %58'i normalde ülkemize hizmet vermeyen eğlence sitelerine erişim için, %50'si erişimi engellenmiş siteler için, % 21'i ise internet geçmişini devlet kurumlarından saklamak için VPN ve ya Vekil Sunucu kullanıyor.

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