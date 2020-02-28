VPN nasıl kullanılır? Yavaş internet için VPN kullanım ayarları oldukça fazla araştırılıyor. Araştırmacılar Türkiye interneti üzerinde yaptığı araştırmalar üzerine VPN kullanım oranını açıkladı. Ülkemizdeki kullanıcıların %58'i normalde ülkemize hizmet vermeyen eğlence sitelerine erişim için, %50'si erişimi engellenmiş siteler için, % 21'i ise internet geçmişini devlet kurumlarından saklamak için VPN ve ya Vekil Sunucu kullanıyor.