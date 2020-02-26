Milyonlarca kullanıcısı olan Whatsapp'ta devamlı olarak yeni gelişmeler oluyor. WhatsApp son aldığı karar ile kullanıcıları şaşırttı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan, 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bu sefer platforma entegre olan bir özellikle ile değil bir süredir eleştirilen özelliği ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde. WhatsApp'tan yapılan açıklamada platformun toplu mesajlaşma uygulamasını reklam amaçlı kullanımını engellemek adına yeni adımlar atacağı bilgisine yer verildi. WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor.

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