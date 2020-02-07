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  • 07.02.2020 14:32
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 14:32

alameti mi? batıdan mı doğacak?

Son günlerde Dünyada yaşanan doğal afetler soruları da beraberinde getirdi. Bu felaketlerin kutupla ilgisi olabileceğinin ortaya çıkması sonucu araştırmalarda hız kazandı. Dünya Manyetik Modelinin son güncellemesi 2015 yılında yapılmıştı ve bu güncellemenin 2020 yılına kadar sorunsuz kullanılması bekleniyordu, ancak manyetik alan son zamanlarda hızlı bir değişime geçti. Bu yüzden araştırmacılar güncellemeyi hemen yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Peki batıdan mı doğacak? , değişirse ne olur?

Kıyamet alameti mi? Güneş batıdan mı doğacak?

Manyetik kutup nedir? Dünyada yaşanan felaketler sonrasında yaşanan bu olaylarının kıyamet habercisi mi? sorusunu zihinlere getiriyor.Dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor.Manyetik kutupların hızlı bir şekilde yer değiştirmesinden dolayı,ABD Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı (NGA) ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi'nden (DGC) bilim insanları Dünya Manyetik Modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu görünmez kuvvet, üzerinde durduğumuz zeminin yaklaşık 3 bin 200 kilometre altında bulunan çekirdekte olan biten hareketlilikten kaynaklanıyor.

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