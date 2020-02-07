Manyetik kutup nedir? Dünyada yaşanan felaketler sonrasında yaşanan bu olaylarının kıyamet habercisi mi? sorusunu zihinlere getiriyor.Dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor.Manyetik kutupların hızlı bir şekilde yer değiştirmesinden dolayı,ABD Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı (NGA) ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi'nden (DGC) bilim insanları Dünya Manyetik Modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu görünmez kuvvet, üzerinde durduğumuz zeminin yaklaşık 3 bin 200 kilometre altında bulunan çekirdekte olan biten hareketlilikten kaynaklanıyor.

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