Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında flaş açıklama

Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, insanlığın sonunun nasıl geleceği yönünde bir çalışma yaptı. Bilim insanlarının çalışması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ayrıca dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor. Manyetik kutup o kadar hızlı yer değiştiriyor ki, ABD Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı (NGA) ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi'nden (DGC) bilim insanları gezegenin manyetik alanını tanımlayan ve tüm modern navigasyon sistemlerinin çalışmasını sağlayan, Dünya Manyetik Modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu görünmez kuvvet, üzerinde durduğumuz zeminin yaklaşık 3 bin 200 kilometre altında bulunan çekirdekte olan biten hareketlilikten kaynaklanıyor.

07.02.2020 12:08 - Son Güncelleme: 07.02.2020 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





