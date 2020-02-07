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Korkunç haber insanlığın sonu! Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında flaş açıklama

Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, insanlığın sonunun nasıl geleceği yönünde bir çalışma yaptı. Bilim insanlarının çalışması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ayrıca dünyanın kuzey manyetik kutbu, Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla kayıyor. Manyetik kutup o kadar hızlı yer değiştiriyor ki, ABD Ulusal Jeo-Mekansal Zeka Ajansı (NGA) ve İngiltere Savunma Coğrafya Merkezi'nden (DGC) bilim insanları gezegenin manyetik alanını tanımlayan ve tüm modern navigasyon sistemlerinin çalışmasını sağlayan, Dünya Manyetik Modelini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Bu görünmez kuvvet, üzerinde durduğumuz zeminin yaklaşık 3 bin 200 kilometre altında bulunan çekirdekte olan biten hareketlilikten kaynaklanıyor.

07.02.2020 12:08 - Son Güncelleme: 07.02.2020 12:08
Korkunç insanlığın sonu! Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında flaş açıklama

İnsanlığın neslinin nasıl tükeneceği düşüncesi üzerinde çalışan Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları ilginç sonuçlara ulaştı. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle yapılan açıklama sonrası dünya basını bu detayları konuştu. Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında konuştu. İşte bilim insanlarının yaptığı çalışmanın sonuçları...

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Korkunç insanlığın sonu! Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında flaş açıklama

İnsanlığın neslinin tükenmesi üzerine bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı.

Korkunç insanlığın sonu! Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında flaş açıklama

14 BİNDE 1 İHTİMAL

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için Etiyopya ve Fas'ta elde edilen on binlerce yıllık arkeolojik bulguları kullandılar.

Korkunç insanlığın sonu! Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında flaş açıklama

Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle neslimizin tükenmesi ihtimali hesaplandı.

Korkunç insanlığın sonu! Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında flaş açıklama

Bilim insanlarının 350 bin yıllık arkeolojik verileri incelediği ve bu verilere dayanarak insanlığın neslinin tükenme olasılığının hesaplandığı belirtildi.

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