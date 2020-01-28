Whatsapp cep telefonu kullanan hemen herkes tarafından kullanılıyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alıyor. Whatsapp'ta yaşanan gelişmeler ise haliyle milyonları etkiliyor. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

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