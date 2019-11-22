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  • 22.11.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 18:23

Efsane Cuma indirimleri nelerdir? Efsane Cuma'da hangi ürünler indirimli olacak?

22 Kasım Cuma günü Efsane Cuma indirimleri, günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. İndirimli ürünleri uygun fiyata edinmek isteyen vatandaşlar özellikle " Efsane Cuma indirimleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Efsane Cuma'da hangi ürünler indirimli olacak? İşte merak edilen detaylar ve bilgiler...

Amazon Efsane Cuma indirimleri nelerdir?

Efsane Cuma indirimleri normalde 29 Kasım tarihinde başlıyor. Ancak online alışveriş sitelerinde daha erken tarihlerde de başlayabiliyor. Online alışveriş siteleri belirledikleri tarihler aralığında bazı ürünleri müşterilerine uygun fiyata sunuyor. Efsane Cuma indirimleri kapsamında ev ürünlerinden teknolojiye, anne bebek ürünlerinden ev tekstiline kadar çeşitli pek çok ürün bulunuyor. Peki, Amazon Efsane Cuma indirimleri nelerdir? İşte merak edilenler...

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Amazon'da 26-30 Kasım'da gerçekleşecek "Beklenen Cuma" fırsatları kapsamında birçok farklı kategoride yüzde 70'e varan indirim tüketicilerle buluşacak.

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