Efsane Cuma indirimleri normalde 29 Kasım tarihinde başlıyor. Ancak online alışveriş sitelerinde daha erken tarihlerde de başlayabiliyor. Online alışveriş siteleri belirledikleri tarihler aralığında bazı ürünleri müşterilerine uygun fiyata sunuyor. Efsane Cuma indirimleri kapsamında ev ürünlerinden teknolojiye, anne bebek ürünlerinden ev tekstiline kadar çeşitli pek çok ürün bulunuyor. Peki, Amazon Efsane Cuma indirimleri nelerdir? İşte merak edilenler...

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Amazon'da 26-30 Kasım'da gerçekleşecek "Beklenen Cuma" fırsatları kapsamında birçok farklı kategoride yüzde 70'e varan indirim tüketicilerle buluşacak.