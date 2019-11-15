Kyodo News'in haberine göre, Tayvan, şirkete ait üç modelin, ülkeyi zaman dilimi ve arayan konumu açısından Çin'e bağlı bir il olarak göstermesinin ardından, Huawei'nin P30, P30 Pro ve Nova 5T modellerinin satışını yasakladı.
Dünyaca ünlü Huawei telefonlarının 3 modeline satış yasağı! Huawei'nin P30, P30 Pro ve Nova 5T modelleri...
Tayvan, Huawei şirketinin ülkeyi Çin'e bağlı bir il olarak gösteren bazı telefon modellerine satış yasağı koydu. Kararın ardından Huawei şirketinin Tayvan'daki tedarik zincirinin ciddi şekilde zarar göreceğine işaret ediliyor. Yasak konulan Huawei modelleri içerisinde Huawei P30, P30 Pro ve Nova 5T modelleri yer alıyor.
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