PlayerUnknown's Battlegrounds yani kısaca PUBG tarafından yapılan her yeni güncelleme oyuncular tarafından yakından takip ediliyor. PUBG meraklıları daha şimdiden PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesinin ne zaman geleceği hakkında araştırmalara başladı. Peki, PUBG güncellemesi ne zaman gelecek? Güncellemede hangi özellikler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

PUBG 0.15.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesinin 16 Ekim tarihinde iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.