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  • 15.10.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:52

Mobile'ın yeni güncellemesi herkesi şaşırtacak! Güncelleme ne zaman gelecek, hangi özellikler yer alıyor?

Battle Royale türündeki oyunların başında yer alan dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Kısa bir süre önce 0.15.0 güncellemesine dair merak edilen detaylar ortaya çıkmaya başladı. PUBG Mobile'ın yeni güncellemesinin dosya boyutu oyunu oynayanları şaşırtacak cinsten. Peki, PUBG Mobile yeni güncellemesinde hangi özellikler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

PUBG Mobile'ın yeni güncellemesi herkesi şaşırtacak!

PlayerUnknown's Battlegrounds yani kısaca PUBG tarafından yapılan her yeni güncelleme oyuncular tarafından yakından takip ediliyor. PUBG meraklıları daha şimdiden PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesinin ne zaman geleceği hakkında araştırmalara başladı. Peki, PUBG güncellemesi ne zaman gelecek? Güncellemede hangi özellikler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar...

PUBG 0.15.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesinin 16 Ekim tarihinde iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

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