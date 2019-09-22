Android Pie ve Android 10 güncellemesi alan cep telefonu modelleri listesi! İşte yeni özellikler. Android Pie ve Android 10 güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. Google, Android telefonlar için geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Son olarak bir süre önce açıklama yapan Google, Android Q olacağını düşünülen yeni sürümün adının Android 10 olduğunu duyurdu. Yapılan duyuruyla birlikte Android telefon kullanıcıları Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o liste... Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz.

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