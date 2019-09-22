Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 22.09.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 15:43

Pie ve Android 10 si alan cep telefonu modelleri listesi! İşte yeni özellikler

Pie ve Android 10 si alacak olan cep telefonları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda özellikle ile sorun yaşayan Huawei telefonların güncelleme alıp almayacağı oldukça merak ediliyor. Google bir süre önce açıklama yaparak yeni güncellemenin Android 10 olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Huawei telefon sahipleri Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu arada Samsung düğmeye bastı, Android 10 güncellemesiyle baştan aşağı yenilenecek telefonları paylaştı. Peki Android Pie ve Android 10 hangi modellere gelecek? İşte Android Pie ve Android 10 güncellemesi alacak modellerin tam listesi.

Resmen başladı! Telefonlarınız değişiyor

Android Pie ve Android 10 güncellemesi alan cep telefonu modelleri listesi! İşte yeni özellikler. Android Pie ve Android 10 güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. Google, Android telefonlar için geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Son olarak bir süre önce açıklama yapan Google, Android Q olacağını düşünülen yeni sürümün adının Android 10 olduğunu duyurdu. Yapılan duyuruyla birlikte Android telefon kullanıcıları Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o liste... Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriAndroid Pie ve Android 10 güncellemesi alan cep telefonu modelleri listesi! İşte yeni özellikler
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri