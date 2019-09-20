En fazla radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu! İşte o cep telefonu modelleri

Milyonların vazgeçilmezi olan cep telefonları aslında tehlike saçıyor. Cep telefonu kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Fakat cep telefonlarının radyasyon oranları var. En fazla ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri? Kullandığınız telefondaki radyasyon seviyesi ne? İşte Akıllı telefon kullanan herkesi yakından ilgilendiren o liste! İşte Eylül ayı itibari ile en çoktan en aza radyasyon yayan cep telefonları. 1.75W ile Xiaomi Mi A1 ilk sırada... 1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...İkinci sırada ise 1.64 W ile bir diğer Tayvanlı üretici HTC'nin HTC Desire 820 isimli modeli bulunuyor.

20.09.2019 14:31 - Son Güncelleme: 20.09.2019 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





