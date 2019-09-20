En fazla radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu! İşte o cep telefonu modelleri
Milyonların vazgeçilmezi olan cep telefonları aslında tehlike saçıyor. Cep telefonu kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Fakat cep telefonlarının radyasyon oranları var. En fazla ve en az radyasyon yayan telefonlar hangileri? Kullandığınız telefondaki radyasyon seviyesi ne? İşte Akıllı telefon kullanan herkesi yakından ilgilendiren o liste! İşte Eylül ayı itibari ile en çoktan en aza radyasyon yayan cep telefonları. 1.75W ile Xiaomi Mi A1 ilk sırada... 1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...İkinci sırada ise 1.64 W ile bir diğer Tayvanlı üretici HTC'nin HTC Desire 820 isimli modeli bulunuyor.
Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir liste yayınlandı. Hayatımızın her alanına giren akıllı telefonlar, insanoğlu için büyük kolaylık sağlıyor. Fakat kullandığımız telefonların radyasyon değeri de var. Peki en çok radyasyon yayan telefonlar hangileri? Sizin telefonunuz da listede olabilir.
İşte Eylül ayı itibarıyla en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...