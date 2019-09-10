Akıllı telefon dünyasının öncü firmalarından birisi olan Apple, yeni model ürünlerini tanıttı. Apple'ın lansmanı bugün Türkiye saatiyle 20.00'den itibaren başladı. Apple bu etkinlikte iPhone 11'in de aralarında olduğu yeni akıllı telefon modellerini ve diğer cihazların tanıtımını yaptı.

iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11'in tanıtımına başlandı. Cihazın arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11 6 farklı renk ile geliyor.

iPhone 11'de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak.

Lansmanda sahne alan Apple yetkilisi fotoğraflarda yapay zeka teknolojisi kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek. Face ID'nin hızında ise iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı.